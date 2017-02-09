Рязанец Захар Прилепин получил миллион рублей за достижения в области культуры

Рязанцу Захару (Евгению) Прилепину присудили правительственную премию за достижения в области культуры в размере одного миллиона рублей. Премии получили всего 16 россиян. Об этом
Премии также присудили пианисту Денису Мацуеву, дирижеру Юрию Башмету, художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину, председателю Фонда Достоевского Игорю Волгину, основателю «Хора Турецкого» Михаилу Турецкому, режиссеру-постановщику и продюсеру фильма «Битва за Севастополь» Сергею и Наталье Мкорицким и другим.
Напомним, в конце января уроженец Рязанской области Захар Прилепин