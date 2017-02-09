Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:39, 9 февраля 2017 202
 0    0

Рязанец Захар Прилепин получил миллион рублей за достижения в области культуры

Рязанец Захар Прилепин получил миллион рублей за достижения в области культуры

Рязанцу Захару (Евгению) Прилепину присудили правительственную премию за достижения в области культуры в размере одного миллиона рублей. Премии получили всего 16 россиян. Об этом говорится на сайте правительства.

Премии также присудили пианисту Денису Мацуеву, дирижеру Юрию Башмету, художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину, председателю Фонда Достоевского Игорю Волгину, основателю «Хора Турецкого» Михаилу Турецкому, режиссеру-постановщику и продюсеру фильма «Битва за Севастополь» Сергею и Наталье Мкорицким и другим.

Напомним, в конце января уроженец Рязанской области Захар Прилепин получил премию имени Иво Андрича за роман «Обитель» (2014) и книгу рассказов «Семь жизней» (2016).


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:02, 9 февраля 2017
В Новосибирске у школьной уборщицы изъяли партию героина
9:39, 9 февраля 2017
Рязанец Захар Прилепин получил миллион рублей за достижения в области культуры
9:13, 9 февраля 2017
Появились фото и видео с места аварии на Северной окружной дороге
8:45, 9 февраля 2017
Рязанцы получат персональные советы от олимпийских чемпионов
7:55, 9 февраля 2017
На Северной окружной дороге из-за аварии образовалась пробка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 567
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 30 080
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 349
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 327
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 520
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум