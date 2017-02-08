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16:47, 8 февраля 2017 626
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Рязанца оштрафовали за запрещенный рэп

Рязанца оштрафовали за запрещенный рэп

Фото: Pixabay.com

Октябрьский районный суд оштрафовал 25-летнего рязанца на тысячу рублей за размещение в соцсети экстремистской песни. Решение вынесли 31 января, сообщила пресс-служба областного суда в среду, 8 февраля.

В разделе аудиозаписей не странице молодого человека обнаружили композицию «Дым» омских рэперов «Грот» и «25/17». В 2015 году ее по решению нижегородского суда включили в федеральный список экстремистских материалов.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее стало известно еще об одном аналогичном деле. 17 января тот же суд оштрафовал на 1 500 рублей 26-летнего рязанца, на чьей странице нашли две запрещенные песни группы «Коловрат». Это постановление вступило в силу, сообщили в областном суде.


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