Рязанца оштрафовали за запрещенный рэп

Октябрьский районный суд оштрафовал 25-летнего рязанца на тысячу рублей за размещение в соцсети экстремистской песни. Решение вынесли 31 января, сообщила пресс-служба областного суда в среду, 8 февраля.
В разделе аудиозаписей не странице молодого человека обнаружили композицию «Дым» омских рэперов «Грот» и «25/17». В 2015 году ее по решению нижегородского суда включили в федеральный список экстремистских материалов.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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