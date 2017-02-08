Рязанца наказали за аудиозаписи в соцсети. Об этом
Мужчина разместил на своей странице в одной из соцсетей аудиозаписи «Московские бритоголовые» и «Слава России» группы «Коловрат». Песни были доступны для прослушивания и скачивания другим пользователям. При этом композиции включены в федеральный список экстремистских материалов.
Рязанца признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 1 500 рублей.
Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.