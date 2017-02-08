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13:36, 8 февраля 2017 688
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Рязанца наказали за аудиозаписи в соцсети

Рязанца наказали за аудиозаписи в соцсети

Рязанца наказали за аудиозаписи в соцсети. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Мужчина разместил на своей странице в одной из соцсетей аудиозаписи «Московские бритоголовые» и «Слава России» группы «Коловрат». Песни были доступны для прослушивания и скачивания другим пользователям. При этом композиции включены в федеральный список экстремистских материалов.

Рязанца признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 1 500 рублей.

Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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