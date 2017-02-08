Олег Ковалев поручил обеспечить рязанских аграриев топливом по «разумной цене». Губернатор обсудил подготовку к весенней посевной кампании с руководителями региональных министерств и ведомств, депутатами Рязанской областной Думы, представителями сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил сайт регионального правительства.
Ковалев обратил особое внимание на обеспечение сельхозпредприятий горюче-смазочными материалами. В регионе организуют работу «горячей линии» по оперативному обеспечению хозяйств топливом.
«Следует предпринять все необходимые меры для того, чтобы аграрии своевременно и в нужном количестве получали топливо по разумной цене», — отметил он.
На совещании обсуждали и другие вопросы, связанные с предстоящей посевной кампанией.
«Многое поменялось на федеральном уровне, в том числе система финансирования, поэтому необходимо быстрее адаптироваться к новым условиям, чтобы эффективно работать, — сказал глава региона. — При этом важно учитывать потребности рынка. Для меня главное, чтобы аграрии получали прибыль».
О подготовке к предстоящему севу доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин. В частности, он отметил, что в 2017 году общая площадь под озимыми и яровыми культурами увеличена в сравнении с 2016 годом на 22,2 тысячи гектаров (она составит 870,8 тысяч гектаров). Рязанские аграрии планируют увеличить посевную площадь под пшеницу, кукурузу, зерно, зернобобовые и крупяные культуры.
В настоящее время ведется закупка минеральных удобрений. Парк основной сельскохозяйственной техники насчитывает 4782 трактора, 1428 зерноуборочных комбайнов, 287 кормоуборочных комбайнов. По словам Шемякина, готовность техники к посевной кампании составляет 74-78%, что выше уровня прошлого года на 1-3%.