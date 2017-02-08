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18:44, 8 февраля 2017 112
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Олег Ковалев поручил обеспечить рязанских аграриев топливом по «разумной цене»

Олег Ковалев поручил обеспечить рязанских аграриев топливом по «разумной цене»

Олег Ковалев поручил обеспечить рязанских аграриев топливом по «разумной цене». Губернатор обсудил подготовку к весенней посевной кампании с руководителями региональных министерств и ведомств, депутатами Рязанской областной Думы, представителями сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил сайт регионального правительства.

Ковалев обратил особое внимание на обеспечение сельхозпредприятий горюче-смазочными материалами. В регионе организуют работу «горячей линии» по оперативному обеспечению хозяйств топливом.

«Следует предпринять все необходимые меры для того, чтобы аграрии своевременно и в нужном количестве получали топливо по разумной цене», — отметил он.

На совещании обсуждали и другие вопросы, связанные с предстоящей посевной кампанией.

«Многое поменялось на федеральном уровне, в том числе система финансирования, поэтому необходимо быстрее адаптироваться к новым условиям, чтобы эффективно работать, — сказал глава региона. — При этом важно учитывать потребности рынка. Для меня главное, чтобы аграрии получали прибыль».

О подготовке к предстоящему севу доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин. В частности, он отметил, что в 2017 году общая площадь под озимыми и яровыми культурами увеличена в сравнении с 2016 годом на 22,2 тысячи гектаров (она составит 870,8 тысяч гектаров). Рязанские аграрии планируют увеличить посевную площадь под пшеницу, кукурузу, зерно, зернобобовые и крупяные культуры.

В настоящее время ведется закупка минеральных удобрений. Парк основной сельскохозяйственной техники насчитывает 4782 трактора, 1428 зерноуборочных комбайнов, 287 кормоуборочных комбайнов. По словам Шемякина, готовность техники к посевной кампании составляет 74-78%, что выше уровня прошлого года на 1-3%.


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