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20:16, 8 февраля 2017 138
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Новый сезон Рязанской лиги КВН пройдет под знаком «перезагрузки»

Новый сезон Рязанской лиги КВН пройдет под знаком «перезагрузки»

Новый сезон Межрегиональной Рязанской лиги КВН пройдет под знаком перемен. Фестиваль команд КВН стартует в субботу, 18 марта, в 18:18 в Рязанском дворце молодежи. Его объявили «Сезоном Перезагрузки».

В этом году Рязанская лига КВН лишилась статуса центральной. Произошедшие изменения прокомментировал ее директор Алексей Жеглов.

«В этом году в АМИКе произошла реструктуризация лиг. И Рязанская лига Международного Союза КВН не стала исключением. Это нормальный процесс, направленный на повышение уровня команд. Мы благодарны Максиму Киселёву за работу с нашей лигой и всегда рады видеть его на наших играх. Кстати, Максима мы ждём и на фестивале», — отметил Жеглов.

Зрители и команды в новом сезоне увидят редактора Евгения Донских. Он является трижды финалистом Высшей лиги КВН, Чемпионом Высшей лиги сезона 2006 года, обладателем летнего кубка 2007 года и Большого «КиВиНа в золотом» в Юрмале (2006 и 2011 годов) в составе легендарной команды «РУДН». Донских хорошо знаком рязанским поклонникам КВН: он был редактором и ведущим Центральной Рязанской лиги КВН в течение трех лет.


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