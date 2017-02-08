Новый сезон Рязанской лиги КВН пройдет под знаком «перезагрузки»

Новый сезон Межрегиональной Рязанской лиги КВН пройдет под знаком перемен. Фестиваль команд КВН стартует в субботу, 18 марта, в 18:18 в Рязанском дворце молодежи. Его объявили «Сезоном Перезагрузки».
В этом году Рязанская лига КВН
«В этом году в АМИКе произошла реструктуризация лиг. И Рязанская лига Международного Союза КВН не стала исключением. Это нормальный процесс, направленный на повышение уровня команд. Мы благодарны Максиму Киселёву за работу с нашей лигой и всегда рады видеть его на наших играх. Кстати, Максима мы ждём и на фестивале», — отметил Жеглов.
Зрители и команды в новом сезоне увидят редактора Евгения Донских. Он является трижды финалистом Высшей лиги КВН, Чемпионом Высшей лиги сезона 2006 года, обладателем летнего кубка 2007 года и Большого «КиВиНа в золотом» в Юрмале (2006 и 2011 годов) в составе легендарной команды «РУДН». Донских хорошо знаком рязанским поклонникам КВН: он был редактором и ведущим Центральной Рязанской лиги КВН в течение трех лет.