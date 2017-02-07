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8:46, 7 февраля 2017 518
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Рязанцы представят свою ледяную скульптуру на конкурсе в Латвии

Рязанцы представят свою ледяную скульптуру на конкурсе в Латвии

Рязанцы представят свою ледяную скульптуру на конкурсе в Латвии. Юрий и Владимир Мистрюковы выиграли «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре „Зимний вернисаж“».

Братья Мистрюковы уже уехали в латвийскую Елгаву. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Международный фестиваль ледовых скульптур завершится 12 февраля. Его темой стал «Карнавал». Рязанцы рассказали, что создадут ледяную маску высотой более трех метров: лицо серьезного человека раскалывается пополам, и две половинки сдерживает сияющая фигурка ребенка.

«Это образ: в каждом из нас прячется светлое и искреннее дитя, которое рвется наружу», — пояснил Юрий Мистрюков.

Стоит отметить, что два года назад он уже участвовал в этом состязании, но с другим напарником.

Девятнадцатый Международный фестивале ледовых скульптур в Елгаве собрал мастеров из 32 стран. До 10 февраля на острове Паста они будут создавать конкурсные скульптуры и небольшие художественные объекты. В течение двух дней после этого их работы смогут увидеть все желающие.

Фото из личного архива Юрия Мистрюкова; Мой город — Пермь


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