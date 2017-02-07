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17:34, 7 февраля 2017 1 481
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Роскомнадзор заблокировал порноресурс Brazzers 1

Роскомнадзор заблокировал порноресурс Brazzers

Фото: Pixabay.com

Роскомнадзор заблокировал порноресурс Brazzers. Сайт заблокирован на территории всей России, передает «Интерфакс».

Доступ ограничили по решению Большеглушицкого районного суда Самарской области от 31 октября 2016 года.

По материалам суда, сайт www.brazzers.com не зарегистрирован как СМИ, то есть на него не распространяются соответствующие нормы законодательства России. Однако информация, размещенная на ресурсе, должна быть запрещенной, так как «запрещается использование сетей связи общего пользования для предоставления доступа к материалам, содержащим порнографию. Обеспечение доступа к указанной информации оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики».

Напомним, в сентябре Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Pornhub и YouPorn.


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