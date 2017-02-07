Ассортимент рязанской спиртосодержащей «пищевой добавки» увеличивается. Федеральный телеканал «
Федеральные журналисты рассказали, что недавно к известному уже сорокаградусному ароматизатору «
Указанный на этикетке товаров завод официально прекратил работу еще летом 2016 года. Охранники едва не избили журналиста «России 24» за попытку попасть на производство и задать неудобные владельцам вопросы.
При этом представитель пресс-службы службы УМВД России по Рязанской области Марина Семенец рассказала федеральному каналу об успехах в борьбе с незаконным производством.
«Пресечена деятельность пяти производств фальсифицированной алкогольной продукции. Возбуждено 34 уголовных дела, в том числе 14 по факту незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном и особо крупном размерах и 20 по факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных специальных акцизных марок», — сообщила Семенец.
Журналисты узнали, что проверка грозит спиртзаводу «Биофарм-комбинат», производящего настояку боярышника. Сейчас на торговлю настойкой введен мораторий. По словам сотрудников спиртзавода, на предприятии якобы не собираются останавливать конвейер.
Федеральный телеканал намерен ознакомится с результатами проверки, которую правоохранители проведут после выхода сюжета в эфир.