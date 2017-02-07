Артисты, эстеты, психологи. Рязанские бармены вновь сразились за звание лучшего. Видео

В Рязани в четвертый раз определили лучшего бармена. Mix Class Cup — 2017 прошел в ресторане «Небо» в профессиональный праздник — в понедельник, 6 февраля.
Заявки на участие подали 26 человек. В финал по итогам теоретического экзамена и слепой дегустации прошли 12 барменов из Рязани и Коломны, в том числе две девушки. Им потребовалось за пять минут приготовить четыре классических коктейля: Б-52, мохито, «Манхэттен» и «Виски сауэр». Жюри оценивало вкус коктейлей, скорость приготовления и еще несколько факторов, в том числе общее впечатление от барменов.
Победу одержал Богдан Бочкарев из Коломны, опередивший рязанцев Антона Гуськова и Артема Крекина.
В этом году чемпионат впервые поддержала городская администрация, включившая его в свой план поддержки малого бизнеса. «Бармен — профессия, которой практически нигде не учат. Люди приходят в эту профессию сами и сами познают азы и доходят до мастерства, до совершенства», — заметила вице-мэр Татьяна Мастюкова.
По ее мнению, бармены должны обладать отменным здоровьем, чтобы целый день стоять за стойкой, должны быть артистами, эстетами и, главное, психологами: «Люди приходят не только попробовать напитки, но и пообщаться. Бармен должен уметь слушать и слышать своих гостей».