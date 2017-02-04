Вместо «Медиамаркта» в Рязани откроют «Эльдорадо»

Вместо Media Markt в ТЦ «Премьер» в Рязани откроют «Эльдорадо». Информация об этом появилась на баннерах в торговом центре.
Дата открытия магазина неизвестна.
Напомним, Media Markt в Рязани
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Вместо Media Markt в ТЦ «Премьер» в Рязани откроют «Эльдорадо». Информация об этом появилась на баннерах в торговом центре.
Дата открытия магазина неизвестна.
Напомним, Media Markt в Рязани
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