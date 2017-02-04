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18:51, 4 февраля 2017 1 220
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Вместо «Медиамаркта» в Рязани откроют «Эльдорадо»

Вместо «Медиамаркта» в Рязани откроют «Эльдорадо»

Вместо Media Markt в ТЦ «Премьер» в Рязани откроют «Эльдорадо». Информация об этом появилась на баннерах в торговом центре.

Дата открытия магазина неизвестна.

Напомним, Media Markt в Рязани закрылся 15 января.


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