Решивший не платить за кредит рязанец «украл» свой планшет

Не желавший платить за кредит рязанец «украл» свой планшет. Мужчина обратился к полицейским с ложным сообщением о преступлении. Об этом
54-летний житель поселка Кадом заявил, что в электричке «Рязань-Сасово» у него украли планшет. Оперативники засомневались в правдивости его слов. Они решили опросить заявителя на дому, где обнаружили «похищенный» гаджет.
Как оказалось, мужчина купил планшет в кредит и застраховал его. Чтобы не платить за покупку и получить компенсацию, он пошел на преступление.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ.