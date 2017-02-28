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15:08, 28 февраля 2017 388
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Решивший не платить за кредит рязанец «украл» свой планшет

Решивший не платить за кредит рязанец «украл» свой планшет

Фото: Pixabay.com

Не желавший платить за кредит рязанец «украл» свой планшет. Мужчина обратился к полицейским с ложным сообщением о преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

54-летний житель поселка Кадом заявил, что в электричке «Рязань-Сасово» у него украли планшет. Оперативники засомневались в правдивости его слов. Они решили опросить заявителя на дому, где обнаружили «похищенный» гаджет.

Как оказалось, мужчина купил планшет в кредит и застраховал его. Чтобы не платить за покупку и получить компенсацию, он пошел на преступление.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ.


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