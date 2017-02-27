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17:20, 27 февраля 2017 332
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В Рязанской области задержали охотившегося на лосей браконьера

В Рязанской области задержали охотившегося на лосей браконьера

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области задержали охотившегося на лосей браконьера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился охотовед, обслуживающий лес в районе села Новое Еголдаево Ряжского района. От местного лесника от узнал о незаконном отстреле лося. Осмотрев место разделки туши и ведущие к дороге следы, полицейские определили, где может находиться браконьер.

Накануне в одно из сел неподалеку от Нового Еголдаева к родственникам приехал 34-летний москвич. Стражи порядка предположили, что он мог отправиться на охоту в одиночку: у мужчины есть автомобиль, прицеп со снегоходом и нужное снаряжение.

Мужчину задержали в Скопинском районе. При досмотре его автомобиля Volkswagen и прицепа полицейские обнаружили снегоход, ружья и разделанную тушу лося.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ.


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