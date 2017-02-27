В Рязани ищут пропавшую девушку

В Рязани ищут пропавшую Алену Ионченкову. Информацию опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
Известно, что 22 февраля 16-летняя девушка вышла из дома в селе Киселево Старожиловского района, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: 170-173 сантиметров, xудощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.
Была одета: длинная зимняя куртка коричневого цвета, черные джинсы, черные сапоги с утеплителем сверху. С собой имела рюкзак темного цвета.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102.