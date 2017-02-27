Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:37, 27 февраля 2017 308
 0    0

В Краснодаре няню подозревают в убийстве девятимесячного сына гражданки Нигерии

В Краснодаре няню подозревают в убийстве девятимесячного сына гражданки Нигерии

Фото: Pixabay.com

В Краснодаре няню подозревают в убийстве девятимесячного сына гражданки Нигерии. Мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка 21 февраля, передает «РИА Новости».

Такое же заявление написала няня младенца, которая утверждала, что к ней пришла знакомая матери ребенка, заплатила ей деньги за услуги няни и забрала мальчика. Вскоре по факту похищения ребенка возбудили уголовное дело.

25 февраля следователи осмотрели гараж возле дома няни и в подвале нашли закопанное в землю и завернутое в полиэтилен тело ребенка. Экспертиза установила, что мальчик умер от удушения руками.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Няню задержали.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:37, 27 февраля 2017
В Краснодаре няню подозревают в убийстве девятимесячного сына гражданки Нигерии
18:11, 27 февраля 2017
В Самарской области двое детей утонули в овраге с талыми водами
14:27, 27 февраля 2017
Рязанец стал виновником смертельной аварии во Владимирской области
14:02, 27 февраля 2017
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
13:57, 27 февраля 2017
В сети появилось новое видео с уходившим от погони ДПС рязанцем 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 54 405
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 44 985
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 41 471
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 31 121
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 26 358
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум