В Краснодаре няню подозревают в убийстве девятимесячного сына гражданки Нигерии. Мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка 21 февраля, передает «
Такое же заявление написала няня младенца, которая утверждала, что к ней пришла знакомая матери ребенка, заплатила ей деньги за услуги няни и забрала мальчика. Вскоре по факту похищения ребенка возбудили уголовное дело.
25 февраля следователи осмотрели гараж возле дома няни и в подвале нашли закопанное в землю и завернутое в полиэтилен тело ребенка. Экспертиза установила, что мальчик умер от удушения руками.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Няню задержали.