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19:02, 27 февраля 2017 145
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С 1 марта в ЛНР основной денежной единицей станет российский рубль

С 1 марта в ЛНР основной денежной единицей станет российский рубль

Фото: Pixabay.com

В ЛНР российский рубль станет основной денежной единицей. Нововведение в самопровозглашенной Луганской республике начнет действовать с 1 марта 2017 года, передает «РИА Новости».

«Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 1. Установить, что основной денежной единицей на территории Луганской народной республики является российский рубль», — сообщается в постановлении от 21 февраля.

В документе отмечается, что рубль будет официальной денежной единицей для стабилизации финансово-денежной системы и «в связи с осуществлением финансовых операций на территории Луганской народной республики преимущественно в российских рублях».


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