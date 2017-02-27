С 1 марта в ЛНР основной денежной единицей станет российский рубль

В ЛНР российский рубль станет основной денежной единицей. Нововведение в самопровозглашенной Луганской республике начнет действовать с 1 марта 2017 года, передает «
«Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 1. Установить, что основной денежной единицей на территории Луганской народной республики является российский рубль», — сообщается в постановлении от 21 февраля.
В документе отмечается, что рубль будет официальной денежной единицей для стабилизации финансово-денежной системы и «в связи с осуществлением финансовых операций на территории Луганской народной республики преимущественно в российских рублях».