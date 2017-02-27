Рязанский поедатель мухоморов начал охотится за привидениями. Видео

Евший мухоморы рязанец начал охотится за привидениями. Соответствующий ролик он разместил на YouTube.
К рязанскому блогеру Александру Инюточкину обратился друг, которому каждый день «приходит и стучит в окна дома душа умершего деда». В понедельник, 27 февраля, блогер отправился с платформы «Недостоево» в деревню Житово Рыбновского района, чтобы лично убедиться в происходящем.
«Сегодня мы будем охотится за привидениями, за душами умерших людей», — рассказал Инюточкин.
Он добавил, что все происходящее будет снимать на видео.
Напомним, в сентябре рязанский блогер
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