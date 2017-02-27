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14:27, 27 февраля 2017 389
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Рязанец стал виновником смертельной аварии во Владимирской области

Рязанец стал виновником смертельной аварии во Владимирской области

Рязанец стал виновником смертельной аварии во Владимирской области. Об этом сообщили на сайте телеканала «Губерния 33».

ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, в Собинском районе. 50-летний рязанец за рулем «Валдая» не справился с управлением и наехал на припаркованную на обочине фуру Renault Magnum. От этого «Валдай» отбросило на левую полосу движения, где грузовик столкнулся с пассажирской «Газелью».

В аварии погиб водитель фуры — 63-летний ростовчанин, который в момент ДТП ремонтировал свой автомобиль.

Фото «Подслушано у автомобилистов | Владимир»


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