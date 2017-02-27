Рязанец стал виновником смертельной аварии во Владимирской области. Об этом сообщили на сайте телеканала «Губерния 33».
ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, в Собинском районе. 50-летний рязанец за рулем «Валдая» не справился с управлением и наехал на припаркованную на обочине фуру Renault Magnum. От этого «Валдай» отбросило на левую полосу движения, где грузовик столкнулся с пассажирской «Газелью».
В аварии погиб водитель фуры — 63-летний ростовчанин, который в момент ДТП ремонтировал свой автомобиль.
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