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21:41, 27 февраля 2017 183
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Рязанцев пригласили встретить весну на концерте Евгения Сапфирова

Рязанцев пригласили встретить весну на концерте Евгения Сапфирова

В среду, 1 марта, в рязанском кафе «Фонтан» выступит Евгений Сапфиров. Он представит свой новый проект и программу «Мой март на все лады…»

Он исполнит свои песни, а также знаменитые композиции в исполнении Юрия Малистова под аккомпанемент саксофона (Иван Ципорков), клавиш (Леонид Великовский), бас-гитары (Михаил Бондарук) и барабанов (Вячеслав Сергеев).

Сапфиров придумал название и участвовал в организации первых трех фестивалей «Орешек». Также он причастен к созданию фестивалей дворовой песни «Гитара не хочет молчать» (1996-2002) во Дворце детского творчества.

Евгений Сапфиров был членом жюри международного фестиваля в Эстонии «Музыка без границ» в 2004 году, стал лауреатом и позже председателем жюри всероссийского фестиваля «Горные вершины» в Домбае (с 1999 по 2001 гг., с 2004 по 2006 гг.).

Начало в 20 часов.


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