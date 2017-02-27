Рязанцев пригласили встретить весну на концерте Евгения Сапфирова

В среду, 1 марта, в рязанском кафе «Фонтан» выступит Евгений Сапфиров. Он представит свой новый проект и программу «Мой март на все лады…»
Он исполнит свои песни, а также знаменитые композиции в исполнении Юрия Малистова под аккомпанемент саксофона (Иван Ципорков), клавиш (Леонид Великовский), бас-гитары (Михаил Бондарук) и барабанов (Вячеслав Сергеев).
Сапфиров придумал название и участвовал в организации первых трех фестивалей «Орешек». Также он причастен к созданию фестивалей дворовой песни «Гитара не хочет молчать» (1996-2002) во Дворце детского творчества.
Евгений Сапфиров был членом жюри международного фестиваля в Эстонии «Музыка без границ» в 2004 году, стал лауреатом и позже председателем жюри всероссийского фестиваля «Горные вершины» в Домбае (с 1999 по 2001 гг., с 2004 по 2006 гг.).
Начало в 20 часов.