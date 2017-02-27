Путин присвоил рязанцу звание генерал-майора. Речь идет о начальнике УМВД России по Костромской области Вадиме Казьмине, сообщила
22 февраля Владимир Путин подписал указ, присваивающий Казьмину звание генерал-майора полиции.
Вадим Казьмин родился в 1977 году в Рязани. В 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД Росиии. В Рязани он прошел путь от следователя районного звена до руководителя следственного органа.
В 2011 году он стал заместителем начальника регионального УМВД. 23 декабря 2015 года указом президента Казьмина назначили на должность начальника костромского УМВД.