Пропавшую 16-летнюю рязанку уже разыскивали год назад. Алена Ионченкова
22 февраля 2017 года 16-летняя девушка вышла из дома в селе Киселево Старожиловского района, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: 170-173 сантиметров, xудощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.
Была одета: длинная зимняя куртка коричневого цвета, черные джинсы, черные сапоги с утеплителем сверху. С собой у нее был рюкзак темного цвета.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102.