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13:28, 27 февраля 2017 1 392
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На детский конкурс в Рязани приедут Светлана Светикова и группа MBAND

На детский конкурс в Рязани приедут Светлана Светикова и группа MBAND

На международный конкурс детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик» в Рязани приедут Светлана Светикова и группа MBAND. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили на пресс-конференции начальник городского управления культуры Евгения Власова и директор рязанского МКЦ Владимир Колчаев.

25-ый «Солнечный зайчик» собрал рекордное количество участников из крупнейших городов России — тысяча человек.

Юбилейный конкурс пройдет с 1 по 5 марта на сцене МКЦ. В четырех возрастных группах разыграют около 200 кубков, дипломов и специальных призов. В рамках конкурса для участников проведут мастер классы, караоке-баттлы и аква-пати.

Как отметила Власова, в этом году в конкурсе появились новые номинации: уличный танец «Street Show», песня из кинофильмов и мультфильмов, авторская песня и джазовая композиция. Колчаев же подчеркнул, что джазовая номинация самая востребованная и сложная.

В состав жюри кроме певицы Светланы Светиковой также войдут редактор проекта «Голос» Наталья Шамиладзе, гендиректор «Академиии популярной музыки Игоря Крутого» Стелла Хачанянц, рязанская участница проекта «Голос» Элла Хрусталева и другие педагоги, актеры и композиторы.

На открытии вместе с конкурсантами выступит эстрадный оркестр под руководством Владимира Ермакова и группа Feelin`s, а в гала-концерте, который пройдет 5 марта, примет участие популярная российская поп-группа MBAND с рязанцем Никитой Киоссе.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.

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