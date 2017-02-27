Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:14, 27 февраля 2017 1 984
 0    0

Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео

Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео

Кастинг Дома- 2 в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Об этом сообщил региональный кастинг-директор проекта Андрей Черкасов на своей странице в «Instagram».

Отбор на шоу проходил в четверг, 23 февраля, в More Club. Его посетили около 750 человек.

Вместе с Андреем Черкасовым в Рязань приехала и участница проекта Александра Харитонова.

Желающие пройти кастинг должны были заполнить анкету и принести несколько фотографий.

Фото с сайта клуба


23 ФЕВРАЛЯ ★ ДОМ 2: ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАСТИНГ ★ MORE CLUB Мечтаешь встретить свою любовь и построить дом или просто позагорать под Сейшельским солнышком и спрятаться от этих морозов? А может, ты просто мечтаешь стать известным и популярным? Хочешь, чтобы тебя показывали по телевизору и узнавали на улицах родного города? Тогда 23 февраля у тебя есть возможность сделать все сразу! 23 февраля в 21:00 состоится официальный кастинг телепроекта на ТНТ «ДОМ 2». Андрей Черкасов (региональный кастинг-директор телепроекта) и Александра Харитонова приедут лично найти самого обворожительного участника! Ну а ночью, гости из столицы тебя удивят еще одним сюрпризом! ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ #MORECLUB #ДОМ2 #АНДРЕЙЧЕРКАСОВ #ХАРИТОНОВА #23ФЕВРАЛЯ #ВЕЧЕРИНКИРЯЗАНЬ #РГУ #РязГМУ #РГРТУ #РГАТУ

Публикация от MORE NIGHT CLUB (@more_night_club)

23 ФЕВРАЛЯ ★ ДОМ 2: ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАСТИНГ ★ MORE CLUB Мечтаешь встретить свою любовь и построить дом или просто позагорать под Сейшельским солнышком и спрятаться от этих морозов? А может, ты просто мечтаешь стать известным и популярным? Хочешь, чтобы тебя показывали по телевизору и узнавали на улицах родного города? Тогда 23 февраля у тебя есть возможность сделать все сразу! 23 февраля в 21:00 состоится официальный кастинг телепроекта на ТНТ «ДОМ 2». Андрей Черкасов (региональный кастинг-директор телепроекта) и Александра Харитонова приедут лично найти самого обворожительного участника! Ну а ночью, гости из столицы тебя удивят еще одним сюрпризом! ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ #MORECLUB #ДОМ2 #АНДРЕЙЧЕРКАСОВ #ХАРИТОНОВА #23ФЕВРАЛЯ #ВЕЧЕРИНКИРЯЗАНЬ #РГУ #РязГМУ #РГРТУ #РГАТУ

Публикация от MORE NIGHT CLUB (@more_night_club)

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:42, 27 февраля 2017
Священники из 18 регионов посетили рязанскую колонию
14:14, 27 февраля 2017
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео
13:09, 27 февраля 2017
В Кадоме прошли соревнования по охотничьему биатлону. Фото
12:10, 27 февраля 2017
За неделю рязанские спасатели потушили около двадцати пожаров
11:43, 27 февраля 2017
Автоинспекторы ищут свидетелей смертельного ДТП в Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 53 807
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 44 882
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 41 289
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 996
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 26 043
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум