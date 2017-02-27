Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео

Кастинг Дома- 2 в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Об этом сообщил региональный кастинг-директор проекта Андрей Черкасов на своей странице в «
Отбор на шоу проходил в четверг, 23 февраля, в More Club. Его посетили около 750 человек.
Вместе с Андреем Черкасовым в Рязань приехала и участница проекта Александра Харитонова.
Желающие пройти кастинг должны были заполнить анкету и принести несколько фотографий.
Фото с сайта клуба
23 ФЕВРАЛЯ ★ ДОМ 2: ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАСТИНГ ★ MORE CLUB Мечтаешь встретить свою любовь и построить дом или просто позагорать под Сейшельским солнышком и спрятаться от этих морозов? А может, ты просто мечтаешь стать известным и популярным? Хочешь, чтобы тебя показывали по телевизору и узнавали на улицах родного города? Тогда 23 февраля у тебя есть возможность сделать все сразу! 23 февраля в 21:00 состоится официальный кастинг телепроекта на ТНТ «ДОМ 2». Андрей Черкасов (региональный кастинг-директор телепроекта) и Александра Харитонова приедут лично найти самого обворожительного участника! Ну а ночью, гости из столицы тебя удивят еще одним сюрпризом! ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ #MORECLUB #ДОМ2 #АНДРЕЙЧЕРКАСОВ #ХАРИТОНОВА #23ФЕВРАЛЯ #ВЕЧЕРИНКИРЯЗАНЬ #РГУ #РязГМУ #РГРТУ #РГАТУ
23 ФЕВРАЛЯ ★ ДОМ 2: ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАСТИНГ ★ MORE CLUB Мечтаешь встретить свою любовь и построить дом или просто позагорать под Сейшельским солнышком и спрятаться от этих морозов? А может, ты просто мечтаешь стать известным и популярным? Хочешь, чтобы тебя показывали по телевизору и узнавали на улицах родного города? Тогда 23 февраля у тебя есть возможность сделать все сразу! 23 февраля в 21:00 состоится официальный кастинг телепроекта на ТНТ «ДОМ 2». Андрей Черкасов (региональный кастинг-директор телепроекта) и Александра Харитонова приедут лично найти самого обворожительного участника! Ну а ночью, гости из столицы тебя удивят еще одним сюрпризом! ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ #MORECLUB #ДОМ2 #АНДРЕЙЧЕРКАСОВ #ХАРИТОНОВА #23ФЕВРАЛЯ #ВЕЧЕРИНКИРЯЗАНЬ #РГУ #РязГМУ #РГРТУ #РГАТУ