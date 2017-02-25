В Михайловском районе сгорел автомобиль

В субботу, 25 февраля, в селе Щетиновка Михайловского района сгорел автомобиль. Об этом
Сообщение о возгорании поступило в 4:39. Машину тушили четверо спасателей и один пожарный автомобиль.
Пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.
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Фото: Pixabay.com
В субботу, 25 февраля, в селе Щетиновка Михайловского района сгорел автомобиль. Об этом
Сообщение о возгорании поступило в 4:39. Машину тушили четверо спасателей и один пожарный автомобиль.
Пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.
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