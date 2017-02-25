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9:36, 25 февраля 2017 69
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В Михайловском районе сгорел автомобиль

В Михайловском районе сгорел автомобиль

Фото: Pixabay.com

В субботу, 25 февраля, в селе Щетиновка Михайловского района сгорел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4:39. Машину тушили четверо спасателей и один пожарный автомобиль.

Пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.


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