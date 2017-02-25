Митрополит Марк поговорил о воспитании с директорами рязанских школ

В пятницу, 24 февраля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк встретился с директорами школ Московского района и ректором агротехнологического университета. Об этом сообщила
Участники встречи в неформальной обстановке обсудили вопросы воспитания молодежи в условиях современной образовательной системы, главным образом затрагивая тему нравственного становления личности школьников и студентов.
«Руководители учебных заведений поделились своим наработками и успехами, а также рассказали о трудностях, возникающих в процессе налаживания воспитательного процесса среди учащихся. Владыка Марк, со своей стороны, рассказал об опыте образования детей на основе духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.
Фото пресс-службы епархии