Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:10, 25 февраля 2017 452
 0    0

Митрополит Марк поговорил о воспитании с директорами рязанских школ

Митрополит Марк поговорил о воспитании с директорами рязанских школ

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 24 февраля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк встретился с директорами школ Московского района и ректором агротехнологического университета. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Участники встречи в неформальной обстановке обсудили вопросы воспитания молодежи в условиях современной образовательной системы, главным образом затрагивая тему нравственного становления личности школьников и студентов.

«Руководители учебных заведений поделились своим наработками и успехами, а также рассказали о трудностях, возникающих в процессе налаживания воспитательного процесса среди учащихся. Владыка Марк, со своей стороны, рассказал об опыте образования детей на основе духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы епархии


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:10, 25 февраля 2017
Митрополит Марк поговорил о воспитании с директорами рязанских школ
15:49, 25 февраля 2017
На Сахалине спасли рыбаков с отколовшейся льдины
15:10, 25 февраля 2017
В Китае растолстевшие тигры охотились за дроном. Видео
14:45, 25 февраля 2017
Под Липецком упавшая на ЛЭП водонапорная башня оставила без света почти тысячу человек
14:16, 25 февраля 2017
Юнармейский биатлон может появиться в России зимой 2018 года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 50 656
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 44 231
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 360
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 503
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 588
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум