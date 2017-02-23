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9:24, 23 февраля 2017 441

Сотрудники «Рязаньэнерго» усилили контроль над работой энергооборудования в праздники

Сотрудники «Рязаньэнерго» усилили контроль над работой энергооборудования в праздники

В период с 23 по 27 февраля филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» усиливает контроль над работой энергооборудования.

В праздничные дни сотрудники «Рязаньэнерго» продолжают вести непрерывный мониторинг метеообстановки. Действует режим технологической «тишины»: энергетики не проводят плановые работы, за исключением тех, что связаны с предотвращением и ликвидацией аварийных ситуаций.

В круглосуточном режиме работает 36 оперативно-выездных бригад в составе 72 человек и 36 единиц техники. Еще 32 бригады находятся на дежурстве: 64 человека и 32 единицы техники готовы в случае необходимости выехать для устранения технологических нарушений. В экстренных ситуациях по действующим соглашениям о взаимопомощи филиал может привлечь к работам еще 9 бригад подрядных организаций (47 человек и 14 единиц техники). Аварийный запас необходимых материалов укомплектован на 100%. Для ведения аварийно-восстановительных работ в сложных погодных условиях в «Рязаньэнерго» могут быть задействованы вездеходы ТРЭКОЛ, снегоболотоходы на гусеничном ходу, снегоходы и бульдозеры. Кроме того, проведена дополнительная проверка готовности к работе средств связи, телемеханики, устройств для определения мест повреждения на ВЛ, систем резервного и аварийного питания.

Сотрудники «Рязаньэнерго» призывают жителей Рязанской области соблюдать особую осторожность, находясь вблизи энергообъектов во время отдыха на природе или занятий активными видами спорта. Смертельно опасно приближаться ближе, чем на 8 метров, к провисшим или оборванным проводам.

Сотрудники «Рязаньэнерго» призывают жителей Рязанской области соблюдать особую осторожность, находясь вблизи энергообъектов

С сообщениями о замеченных повреждениях электрооборудования, а также для повышения оперативности устранения возможных нарушений в электроснабжении жители области могут обращаться по единому бесплатному номеру контакт-центра компании: 800-100-33-00, а также в производственные отделения (ПО) и районы электрических сетей филиала (РЭС):

ПО «Рязанские электрические сети» — (4912) 20-46-52

  • Рязанский РЭС — (4912) 20-47-52;
  • Михайловский РЭС — (49130) 2-12-54;
  • Пронский РЭС — (49155) 3-13-18;
  • Рыбновский РЭС — (49137) 5-02-69;
  • Старожиловский РЭС — (49151) 2-24-40;
  • Захаровский РЭС — (49153) 5-13-59.

ПО «Приокские электрические сети» — (4912) 20-01-52

  • Касимовский РЭС — (49131) 5-09-38;
  • Клепиковский РЭС — (49142) 2-68-41;
  • Спасский РЭС — (49135) 3-34-17;
  • Шиловский РЭС — (49136) 2-17-04;
  • Путятинский РЭС — (49146) 2-11-52;
  • Солотчинский РЭС — 20-01-06.

ПО «Скопинские электрические сети» — (49156) 2-24-17

  • Сапожковский РЭС — (49152) 2-12-31;
  • Кораблинский РЭС — (49143) 5-07-59;
  • Милославский РЭС — (49157) 2-12-67;
  • Скопинский РЭС — (49156) 2-03-72;
  • Ряжский РЭС — (49132) 2-14-77;
  • Новодеревенский РЭС — (49158) 2-23-53;
  • Ухоловский РЭС — (49154) 5-16-22;
  • Сараевский РЭС — (49148) 3-13-48.

ПО «Сасовские электрические сети» — (49133) 5-16-93

  • Сасовский РЭС — (49133) 5-16-90;
  • Пителинский РЭС — (49145) 6-41-69;
  • Шацкий РЭС — (49147) 2-15-51;
  • Ермишинский РЭС — (49144) 2-17-54;
  • Кадомский РЭС — (49139) 5-12-51;
  • Чучковский РЭС — (49138) 7-12-13.

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