Сотрудники «Рязаньэнерго» усилили контроль над работой энергооборудования в праздники

В период с 23 по
В праздничные дни сотрудники «Рязаньэнерго» продолжают вести непрерывный мониторинг метеообстановки. Действует режим технологической «тишины»: энергетики не проводят плановые работы, за исключением тех, что связаны с предотвращением и ликвидацией аварийных ситуаций.
В круглосуточном режиме работает 36 оперативно-выездных бригад в составе 72 человек и 36 единиц техники. Еще 32 бригады находятся на дежурстве: 64 человека и 32 единицы техники готовы в случае необходимости выехать для устранения технологических нарушений. В экстренных ситуациях по действующим соглашениям о взаимопомощи филиал может привлечь к работам еще 9 бригад подрядных организаций (47 человек и 14 единиц техники). Аварийный запас необходимых материалов укомплектован на 100%. Для ведения аварийно-восстановительных работ в сложных погодных условиях в «Рязаньэнерго» могут быть задействованы вездеходы ТРЭКОЛ, снегоболотоходы на гусеничном ходу, снегоходы и бульдозеры. Кроме того, проведена дополнительная проверка готовности к работе средств связи, телемеханики, устройств для определения мест повреждения на ВЛ, систем резервного и аварийного питания.
Сотрудники «Рязаньэнерго» призывают жителей Рязанской области соблюдать особую осторожность, находясь вблизи энергообъектов во время отдыха на природе или занятий активными видами спорта. Смертельно опасно приближаться ближе, чем на 8 метров, к провисшим или оборванным проводам.
Сотрудники «Рязаньэнерго» призывают жителей Рязанской области соблюдать особую осторожность, находясь вблизи энергообъектов
С сообщениями о замеченных повреждениях электрооборудования, а также для повышения оперативности устранения возможных нарушений в электроснабжении жители области могут обращаться по единому бесплатному номеру контакт-центра компании: 800-100-33-00, а также в производственные отделения (ПО) и районы электрических сетей филиала (РЭС):
ПО «Рязанские электрические сети» — (4912) 20-46-52
- Рязанский РЭС — (4912) 20-47-52;
- Михайловский РЭС — (49130) 2-12-54;
- Пронский РЭС — (49155) 3-13-18;
- Рыбновский РЭС — (49137) 5-02-69;
- Старожиловский РЭС — (49151) 2-24-40;
- Захаровский РЭС — (49153) 5-13-59.
ПО «Приокские электрические сети» — (4912) 20-01-52
- Касимовский РЭС — (49131) 5-09-38;
- Клепиковский РЭС — (49142) 2-68-41;
- Спасский РЭС — (49135) 3-34-17;
- Шиловский РЭС — (49136) 2-17-04;
- Путятинский РЭС — (49146) 2-11-52;
- Солотчинский РЭС — 20-01-06.
ПО «Скопинские электрические сети» — (49156) 2-24-17
- Сапожковский РЭС — (49152) 2-12-31;
- Кораблинский РЭС — (49143) 5-07-59;
- Милославский РЭС — (49157) 2-12-67;
- Скопинский РЭС — (49156) 2-03-72;
- Ряжский РЭС — (49132) 2-14-77;
- Новодеревенский РЭС — (49158) 2-23-53;
- Ухоловский РЭС — (49154) 5-16-22;
- Сараевский РЭС — (49148) 3-13-48.
ПО «Сасовские электрические сети» — (49133) 5-16-93
- Сасовский РЭС — (49133) 5-16-90;
- Пителинский РЭС — (49145) 6-41-69;
- Шацкий РЭС — (49147) 2-15-51;
- Ермишинский РЭС — (49144) 2-17-54;
- Кадомский РЭС — (49139) 5-12-51;
- Чучковский РЭС — (49138) 7-12-13.