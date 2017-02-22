В Генплан Рязани внесли шесть изменений

В Генеральный план Рязани внесли шесть изменений. Городская дума утвердила их в среду, 22 февраля.
В документ внесли проектируемые
Кроме того, депутаты изменили Правила землепользования и застройки.
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В Генеральный план Рязани внесли шесть изменений. Городская дума утвердила их в среду, 22 февраля.
В документ внесли проектируемые
Кроме того, депутаты изменили Правила землепользования и застройки.
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