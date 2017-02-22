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20:20, 22 февраля 2017 463
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Сжегший тело жены в Рязанской области москвич признался в убийстве. Видео

Сжегший тело жены в Рязанской области москвич признался в убийстве. Видео

Фото: Pixabay.com

Сжегший тело жены в Рязанской области москвич признался в убийстве. Подробности преступления появились на сайте телеканала «360».

Мужчина познакомился с девушкой в 2010 году, вскоре они поженились. Девушка была флейтисткой в оркестре ВМФ, поэтому часто уезжала на гастроли. Через некоторое время после свадьбы муж настоял на продаже квартиры, чтобы вложить деньги в некий бизнес. Квартиру продали, а пара купила комнату и переехала в нее. Все денбги мужчина потратил.

Осенью 2011 года мужчина уговорил жену продать комнату и снял квартиру. Когда женщина спросила, куда ушли деньги с продажи двух квартир, муж несколько раз выстрелил ей в голову из купленного у наркоманов пистолета, тело положил в чемодан, увез его в деревню в Рязанской области, где сжег.

У погибшей флейтистки были натянутые отношения с матерью, поэтому последняя не интересовалась судьбой дочери. Воспользовавшись этим, в 2014 году мужчина оформил на своего брата доверенность на квартиру тещи. Когда женщина поняла, что ее могут обмануть, обратилась к юристам.

Злоумышленник узнал об этом и убил тещу и двух ее сыновей, которые были совладельцами квартиры. Женщину и старшего брата за 450 тысяч убил знакомый преступника. В это время младший находился в баре, где его отвлекали. Позже его отправили в Дагестан, а по возвращении убили. Тела всех родственников мужчина сжег в том же месте.

В 2015 году подельник преступника «используя коррупционные связи среди сотрудников органов ФМС по Дагестану, организовал изготовление документов о регистрации по месту жительства убитых на территории республики, а также в органах Пенсионного фонда РФ документов на имя Босомыкиной о выплате ее пенсии, которую ежемесячно получал на территории указанной республики». Также он полтора года получал пенсию за убитую женщину.

Всех фигурантов дела установили в 2016 году.


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