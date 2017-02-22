Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:52, 22 февраля 2017 159
 0    0

Двух нижегородцев посадили на шесть лет за попытку продать наркотики в Рязани

Двух нижегородцев посадили на шесть лет за попытку продать наркотики в Рязани

Фото: Pixabay.com

Двух нижегородцев посадили на шесть лет за попытку продать наркотики в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.

Мужчины хотели продать крупную партию наркотиков через интернет в 2014 году. В начале августа этого же года одного из злоумышленников задержали сотрудники управления наркоконтроля Рязанской области.

В квартирах мужчины в Рязани и Нижнем Новгороде нашли и изъяли наркотики, мобильные телефоны, планшеты и компьютеры, а также билеты в направлении Рязань — Нижний Новгород.

26 января 2017 года мужчин осудили по части 1 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Одного злоумышленника посадили на шесть с половиной лет и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Второй проведет в колонии строгого режима шесть лет и выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:52, 22 февраля 2017
Двух нижегородцев посадили на шесть лет за попытку продать наркотики в Рязани
18:11, 22 февраля 2017
«Праздник патриотов». Любимов наградил лучших военных региона
17:38, 22 февраля 2017
Команда рязанского агроуниверситета победила в квесте «1941. Заполярье»
17:11, 22 февраля 2017
Любимов возложил с рязанцами цветы к монументу Победы. Фоторепортаж
17:07, 22 февраля 2017
В Рязани изменили закон об обороте сельхозземель
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

В интервью RZN.info Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах крупнейшей строительной компании региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 47 489
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 18
11:04, 15 февраля 2017 43 327
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 39 651
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 29 854
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 26 927
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали третье место конкурса «Российская красавица» в Рязани? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум