Двух нижегородцев посадили на шесть лет за попытку продать наркотики в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
Мужчины хотели продать крупную партию наркотиков через интернет в 2014 году. В начале августа этого же года одного из злоумышленников задержали сотрудники управления наркоконтроля Рязанской области.
В квартирах мужчины в Рязани и Нижнем Новгороде нашли и изъяли наркотики, мобильные телефоны, планшеты и компьютеры, а также билеты в направлении Рязань — Нижний Новгород.
26 января 2017 года мужчин осудили по части 1 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Одного злоумышленника посадили на шесть с половиной лет и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Второй проведет в колонии строгого режима шесть лет и выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.