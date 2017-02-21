В Егорьевске задержали серийного угонщика рязанских автомобилей. Видео

В подмосковном Егорьевске задержали серийного угонщика рязанских автомобилей. Об этом сообщили на
51-летнего жителя Брянской области неоднократно судили за угоны автомобилей. В очередной раз его задержали в Егорьевске и доказали новых семь преступлений, совершенных в Рязани, Саратове и Московской области. Общий материальный ущерб угонов составил около полумиллиона рублей.
Злоумышленник похищал подержанные ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Три автомобиля обнаружили рядом с домом мужчины.
Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.