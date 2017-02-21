Наталья Бондарчук представила в Рязани новый фильм. В понедельник, 20 февраля, «Тайну Снежной королевы» в кинотеатре «Люксор» (ТЦ «Круиз») увидели школьники. Об этом пишет газета «
Бондарчук рассказала рязанцам о трехлетней работе над фильмом, героях ленты и раздала автографы.
По мнению режиссера, у современного кино есть две тенденции: создание блокбастеров со спецэффектами и съемка документальных фильмов любыми подручными средствами, включая мобильные телефоны. Последнему Наталья Бондарчук отдает предпочтение: она снимает короткие ролики во время поездок и публикует их в сети.
Отмечается, что Бондарчук также привезла в Рязань свой театр «Бэмби», который дал два спектакля. Ее новую постановку — «Красную шапочку онлайн» — зрители смогут увидеть в интернете в прямом эфире.
Фото газеты «