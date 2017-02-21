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20:01, 21 февраля 2017 197
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Наталья Бондарчук представила в Рязани новый фильм

Наталья Бондарчук представила в Рязани новый фильм

Наталья Бондарчук представила в Рязани новый фильм. В понедельник, 20 февраля, «Тайну Снежной королевы» в кинотеатре «Люксор» (ТЦ «Круиз») увидели школьники. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

Бондарчук рассказала рязанцам о трехлетней работе над фильмом, героях ленты и раздала автографы.

По мнению режиссера, у современного кино есть две тенденции: создание блокбастеров со спецэффектами и съемка документальных фильмов любыми подручными средствами, включая мобильные телефоны. Последнему Наталья Бондарчук отдает предпочтение: она снимает короткие ролики во время поездок и публикует их в сети.

Отмечается, что Бондарчук также привезла в Рязань свой театр «Бэмби», который дал два спектакля. Ее новую постановку — «Красную шапочку онлайн» — зрители смогут увидеть в интернете в прямом эфире.

Фото газеты «Рязанские ведомости»


© RZN.info

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