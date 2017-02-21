«Лучшие друзья». Студенты-ветеринары взяли шефство над бездомными животными

Работа студенческих специализированных отрядов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева не останавливается в течение учебного года, об этом сообщили в пресс-релизе организации.

Ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность» продолжает трудиться на базе НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья».

Бойцы отряда несколько раз в неделю после занятий выезжают на базу предприятия. В ходе работы студенты получают практические навыки ветеринарной работы, помогают в осуществлении хозяйственной деятельности. Постановка капельниц, инъекций, перевязки, утилизация биологических отходов, контроль стерильности инструментов — это лишь малая часть обязанностей студентов-членов отряда «Преданность».

Также, бойцы отряда регулярно убирают вольеры, проводят очистку территории от снега и льда. И, конечно же, помогают дрессировать и социализировать своих подопечных. Ведется активная работа в сети интернет по поиску новых хозяев для своих питомцев, ежедневно размещаются фотографии из жизни собак и кошек на страницах социальных сетей — Вконтакте и Instagram.

По словам директора НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» Вероники Жаворонкиной студенты факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования отличаются большим трудолюбием и любовью к животным, находящимся на передержке.

Бойцы «Преданности» приезжали на предприятие даже в сильные морозы и снегопады, которые не мешали им выполнять свои непосредственные обязанности. За то время, что отряд работает в «Лучших друзьях», ребята значительно изменились как в профессиональном, так и личностном плане. Они научились не только ответственно подходить к работе с животными, но и смогли стать настоящей командой.

Командир «Преданности» Анна Михейкина отмечает, что бойцы отряда проявляют активность не только в работе с безнадзорными животными, но и в общественной жизни университета, города и региона. Это участие в открытии года экологии в Рязани и Рязанской области, во всероссийском фотомарафоне, посвященном Дню российского студенчества, выездные встречи в рамках профориентации учащихся школ и ссузов региона с проведением мастер-классов, участие в социально значимых мероприятиях университета.