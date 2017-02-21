Исправим вместе. Рязанцам предложили составить карту «убитых дорог»

ОНФ предложил рязанцам составить «Карту убитых дорог». Во вторник, 21 февраля, региональное отделение организации представило журналистам
Любой житель может отметить на карте участок, который, по его мнению, требует срочного ремонта. Максимальная длина — 5 километров, но, связавшись с ОНФ, можно указать и большее расстояние. К отметке обязательно нужно приложить фото. Модераторы проверят достоверность снимков и, если данные окажутся верны, подтвердят заявку.
Зарегистрированные пользователи будут голосовать за самые разбитые дороги. Итогом станет рейтинг участков, чей ремонт рязанцы считают наиболее актуальным. Раз в две недели ОНФ будет передавать собранные данные в областной минтранс для составления графиков ремонта. Договоренность с министерством есть, заверил руководитель исполкома рязанского ОНФ, депутат гордумы Евгений Зызин.
К лету запустят мобильное приложение. С его помощью можно будет отмечать более мелкие проблемы вроде отдельных ям или открытых люков, а также указывать на нарушения технологий при ремонте.
Кроме того, с началом сезона на сайте должны появиться планы дорожных работ по муниципалитетам.
По мнению ОНФ, сегодня власти почти не учитывают мнение людей при дорожных работах. Проект призван исправить эту ситуацию. Самые активные участники получат призы, добавили в организации.
Сайт запустили около недели назад. На нем уже есть несколько рязанских дорог, в частности, улицы Кудрявцева, Пушкина, Большая.