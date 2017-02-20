В США появится первый в мире магазин марихуаны для автомобилистов. Его назовут «Перекати-поле Экспресс». Об этом сообщает
Магазин будет работать в городе Парашют (штат Колорадо). Попечительский совет уже согласовал лицензию на его открытие.
В торговой точке введут ряд ограничений: так, марихуану не будут продавать покупателям моложе 21 года. Ее не получат также те, кто не сидит за рулем автомобиля, а просто находится в салоне. Известно, что магазину запретят выставлять товар на витрину.
Ожидается, что торговая точка начнет обслуживать покупателей в марте. Ей осталось получить разрешение государственного регулятора.