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18:08, 20 февраля 2017 442
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В США появится первый в мире магазин марихуаны для автомобилистов

В США появится первый в мире магазин марихуаны для автомобилистов

В США появится первый в мире магазин марихуаны для автомобилистов. Его назовут «Перекати-поле Экспресс». Об этом сообщает Auto.Mail.ru.

Магазин будет работать в городе Парашют (штат Колорадо). Попечительский совет уже согласовал лицензию на его открытие.

В торговой точке введут ряд ограничений: так, марихуану не будут продавать покупателям моложе 21 года. Ее не получат также те, кто не сидит за рулем автомобиля, а просто находится в салоне. Известно, что магазину запретят выставлять товар на витрину.

Ожидается, что торговая точка начнет обслуживать покупателей в марте. Ей осталось получить разрешение государственного регулятора.


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