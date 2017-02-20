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20:12, 20 февраля 2017 130
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Рязанский «электрик» и его помощница-цыганка украли у пенсионерки 150 тысяч рублей

Рязанский «электрик» и его помощница-цыганка украли у пенсионерки 150 тысяч рублей

В Сасове осудили злоумышленников, укравший у пенсионерки более 150 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Рязанской области.

В октябре 2016 года представившийся электриком мужчина зашел в квартиру к пожилой жительнице села Нижнее Мальцево. Пока он отвлекал внимание хозяйки, его помощница-цыганка из подъезда незаметно проникла в спальню. Под матрацем на кровати она нашла картонную коробку из-под гречневой крупы «Увелка», в которой находились 150 тысяч рублей и 110 долларов США (6 862 рубля 90 копеек).

Подсудимых признали виновными в совершении преступлении по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Женщине назначили наказание с применением части 5 статьи 82, 70 УК РФ в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину приговорили к трем годам в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.


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