Рязанские дорожники поставили указатель на несуществующую деревню. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщило издательство «
На трассе Сасово-Касимов, на въезде в Пителино, появился указатель «Синорма». По словам местных жителей, этой деревни нет уже 50 лет.
В 1967 году село Пителино стало рабочим поселком. Тогда в его состав пошла деревня Синорма, а также ближайшие населенные пункты Шибково и Каменка. Вместо них появились улицы Калинина, Советская, Горького, Лесная.
Редакция районной газеты «Сельская жизнь» обратилась в министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Там пообещали разобраться, как появился знак, указывающий на несуществующую деревню.