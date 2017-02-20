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18:37, 20 февраля 2017 162
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Рязанские дорожники поставили указатель на несуществующую деревню

Рязанские дорожники поставили указатель на несуществующую деревню

Рязанские дорожники поставили указатель на несуществующую деревню. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщило издательство «Пресса».

На трассе Сасово-Касимов, на въезде в Пителино, появился указатель «Синорма». По словам местных жителей, этой деревни нет уже 50 лет.

В 1967 году село Пителино стало рабочим поселком. Тогда в его состав пошла деревня Синорма, а также ближайшие населенные пункты Шибково и Каменка. Вместо них появились улицы Калинина, Советская, Горького, Лесная.

Редакция районной газеты «Сельская жизнь» обратилась в министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Там пообещали разобраться, как появился знак, указывающий на несуществующую деревню.


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