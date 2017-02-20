Рязанцев пригласили на кастинг в психологический триллер «Rustle-2». Фильм снимут по произведениям Говарда Филлипса Лавкрафта.
Кастинг состоится 7 марта. Отмечается, что исполнителям главных ролей и второго плана потребуется загранпаспорт: основные съемки пройдут за границей. Эпизодических героев и массовку снимут в России.
Съемки запланированы на лето. Всего будет 20+15 съемочных дней (касается только главных героев). Отмечается, что количество съемочных дней может быть уменьшено.
Исполнителям главных ролей и второго плана за съемочный день будут платить от пяти до восьми тысяч рублей. Актерам эпизодических ролей — от двух тысяч рублей за съемочный день.
Требуемые типажи:
- Главный герой: темноволосый мужчина 30-35 лет. Претендентам на роль на кастинг нужно прийти с бородой.
- Роль второго плана: стройная девушка 14-20 лет с длинными светлыми волосами. Актриса должна обладать привлекательной внешностью.
- Роль второго плана: друг главного героя 25-40 лет. Мужчина должен быть невысоким и стройным.
- Эпизодические роли: девочки и мальчики возрастом от 6 до 17 лет. Будет примерно 12 эпизодических ролей. Особых критериев нет.
- Эпизодические роли: мужчины и женщины от 25 до 35 лет.
Заявки принимаются по адресу: