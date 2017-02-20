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19:43, 20 февраля 2017 488
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Рязанцев пригласили на кастинг в психологический триллер

Рязанцев пригласили на кастинг в психологический триллер

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили на кастинг в психологический триллер «Rustle-2». Фильм снимут по произведениям Говарда Филлипса Лавкрафта.

Кастинг состоится 7 марта. Отмечается, что исполнителям главных ролей и второго плана потребуется загранпаспорт: основные съемки пройдут за границей. Эпизодических героев и массовку снимут в России.

Съемки запланированы на лето. Всего будет 20+15 съемочных дней (касается только главных героев). Отмечается, что количество съемочных дней может быть уменьшено.

Исполнителям главных ролей и второго плана за съемочный день будут платить от пяти до восьми тысяч рублей. Актерам эпизодических ролей — от двух тысяч рублей за съемочный день.

Требуемые типажи:

  • Главный герой: темноволосый мужчина 30-35 лет. Претендентам на роль на кастинг нужно прийти с бородой.
  • Роль второго плана: стройная девушка 14-20 лет с длинными светлыми волосами. Актриса должна обладать привлекательной внешностью.
  • Роль второго плана: друг главного героя 25-40 лет. Мужчина должен быть невысоким и стройным.
  • Эпизодические роли: девочки и мальчики возрастом от 6 до 17 лет. Будет примерно 12 эпизодических ролей. Особых критериев нет.
  • Эпизодические роли: мужчины и женщины от 25 до 35 лет.

Заявки принимаются по адресу: casting.ryazan@afilm.org. В них нужно сообщить свои физические данные и контактный номер телефона, а также прикрепить фотографии. В теме письма следует указать свой город и желаемую роль.


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