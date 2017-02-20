На аукционе в США продали личный телефон Гитлера

В воскресенье, 19 февраля, на аукционе в США продали личный телефон Адольфа Гитлера. Темно-красный аппарат купили за 243 тысячи долларов, со ссылкой на представителя аукционного дома Alexander Historical Auctions передает
Известно, что телефон выставили на торги потомки британского политика и военного Ральфа Рейнера, умершего в 1977 году. Он участвовал во Второй мировой войне и после ее окончания прибыл в Берлин для установления контакта с советскими войсками. Там ему предложили в подарок черный телефон жены фюрера Евы Браун, но Рейнер отказался, сославшись на то, что он любит красный цвет. В итоге он получил телефон Гитлера.
В аукционном доме указали, что располагают документами и фотографиями, полностью подтверждающими эту историю.
Фото с сайта Alexander Historical Auctions