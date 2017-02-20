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9:52, 20 февраля 2017 571
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На аукционе в США продали личный телефон Гитлера 1

На аукционе в США продали личный телефон Гитлера

В воскресенье, 19 февраля, на аукционе в США продали личный телефон Адольфа Гитлера. Темно-красный аппарат купили за 243 тысячи долларов, со ссылкой на представителя аукционного дома Alexander Historical Auctions передает ТАСС. При этом имя покупателя он не назвал.

Известно, что телефон выставили на торги потомки британского политика и военного Ральфа Рейнера, умершего в 1977 году. Он участвовал во Второй мировой войне и после ее окончания прибыл в Берлин для установления контакта с советскими войсками. Там ему предложили в подарок черный телефон жены фюрера Евы Браун, но Рейнер отказался, сославшись на то, что он любит красный цвет. В итоге он получил телефон Гитлера.

В аукционном доме указали, что располагают документами и фотографиями, полностью подтверждающими эту историю.

Фото с сайта Alexander Historical Auctions


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