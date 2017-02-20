Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с главой МВД России Владимиром Колокольцевым в понедельник, 20 февраля. Об этом
Любимов и Колокольцев обсуждали взаимодействие по обеспечиванию правопорядка и общественной безопасности в Рязанской области, снижению уровня преступности, пресечению оборота наркотиков, а также вопросы противодействия экстремизму и коррупции. Они уделили особое внимание повышению безопасности дорожного движения в регионе.
Кроме этого, врио рязанского губернатора и министр внутренних дел говорили о совершенствовании профилактической работы.