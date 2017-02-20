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18:22, 20 февраля 2017 326
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Любимов встретился с главой МВД России

Любимов встретился с главой МВД России

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с главой МВД России Владимиром Колокольцевым в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Любимов и Колокольцев обсуждали взаимодействие по обеспечиванию правопорядка и общественной безопасности в Рязанской области, снижению уровня преступности, пресечению оборота наркотиков, а также вопросы противодействия экстремизму и коррупции. Они уделили особое внимание повышению безопасности дорожного движения в регионе.

Кроме этого, врио рязанского губернатора и министр внутренних дел говорили о совершенствовании профилактической работы.


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