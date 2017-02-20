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20:51, 20 февраля 2017 3 840
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Доктора Лизу посмертно наградили «Золотым сердцем»

Доктора Лизу посмертно наградили «Золотым сердцем»

Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, посмертно наградили «Золотым сердцем» — высшей наградой «Российского красного креста». Об этом сообщает ТАСС.

«Золотое сердце» передали вдовцу Глебу Глинке на вечере памяти Доктора Лизы. Он прошел в Москве в понедельник, 20 февраля.

«Российский красный крест» принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой российского краснокрестного движения — «Золотым сердцем» — за утверждение идеалов гуманизма и милосердия", — сказала председатель «Российского красного креста» Раиса Лукутцова.

Лукутцова отметила, что эта награда «характеризует всю жизнь Елизаветы Петровны».

Напомним, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Справка

Елизавета Глинка — известный российский филантроп, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Она состояла в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Основной сферой ее деятельности была помощь пострадавшим в военных конфликтах, в том числе детям.

Фото с сайта фонда «Справедливая помощь»


© RZN.info

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