Доктора Лизу посмертно наградили «Золотым сердцем»

Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, посмертно наградили «Золотым сердцем» — высшей наградой «Российского красного креста». Об этом сообщает
«Золотое сердце» передали вдовцу Глебу Глинке на вечере памяти Доктора Лизы. Он прошел в Москве в понедельник, 20 февраля.
«Российский красный крест» принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой российского краснокрестного движения — «Золотым сердцем» — за утверждение идеалов гуманизма и милосердия", — сказала председатель «Российского красного креста» Раиса Лукутцова.
Лукутцова отметила, что эта награда «характеризует всю жизнь Елизаветы Петровны».
Напомним, Елизавета Глинка
Справка
Елизавета Глинка — известный российский филантроп, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Она состояла в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Основной сферой ее деятельности была помощь пострадавшим в военных конфликтах, в том числе детям.
Фото с сайта фонда «Справедливая помощь»