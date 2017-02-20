Белоруссия не признала паспорта ДНР и ЛНР

Белоруссия не признала паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский, передает «
По словам Бычковского, пограничники не пропустят в Белоруссию людей с документами ЛНД и ДНР. Тех, кто попытается проехать в республику со стороны российско-белорусского участка границы (там нет пограничников), будут задерживать сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 18 февраля Владимир Путин