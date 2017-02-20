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17:42, 20 февраля 2017 238
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Белоруссия не признала паспорта ДНР и ЛНР

Белоруссия не признала паспорта ДНР и ЛНР

Фото: Pixabay.com

Белоруссия не признала паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский, передает «Интерфакс».

По словам Бычковского, пограничники не пропустят в Белоруссию людей с документами ЛНД и ДНР. Тех, кто попытается проехать в республику со стороны российско-белорусского участка границы (там нет пограничников), будут задерживать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании в России документов ДНР и ЛНР.


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