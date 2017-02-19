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17:12, 19 февраля 2017 465
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За январь в Рязанской области потушили более сотни пожаров

За январь в Рязанской области потушили более сотни пожаров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За январь в Рязанской области потушили 109 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

30 пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем.

На пожарах, произошедших по этой причине, погибли пять человек, семь человек получили травмы. Огонь уничтожил восемь единиц техники, было повреждено 20 зданий.

Так предварительной причиной пожара, случившегося в этот четверг, 16 февраля, на улице Советская в Заокском Рязанского района стало неосторожное обращение с огнем при курении.

При пожаре никто не пострадал. Огонь повредил 50 квадратных метров дома. Пожар тушили четыре служебных автомобиля, 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы. По данному факту проводят проверку.


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