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12:35, 18 февраля 2017 857
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Жители Горрощи добились отмены строительства рядом с их домами

Жители Горрощи добились отмены строительства рядом с их домами

Жители Горрощи, ранее жаловавшиеся на стройку рядом с их домами, добились отмены на ее разрешения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Рязанской области Роман Худяков.

«Наши усилия увенчались успехом! Благодарю всех, кто принимал участие в сборе подписей, встречах с администрацией города, телерепортажах, поддерживал в соцсетях», — написал Худяков.

По его словам, постановление об отмене разрешения на строительство по адресу: дом №25 корпус 2 по улице Полетаева будет опубликовано в понедельник, 20 февраля.

«В этом ключевую роль сыграл Олег Булеков, поэтому, я считаю, мы должны его поблагодарить за то, что он услышал людей, что он услышал жителей города», — добавил депутат.


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