Жители Горрощи добились отмены строительства рядом с их домами

Жители Горрощи,
«Наши усилия увенчались успехом! Благодарю всех, кто принимал участие в сборе подписей, встречах с администрацией города, телерепортажах, поддерживал в соцсетях», — написал Худяков.
По его словам, постановление об отмене разрешения на строительство по адресу: дом №25 корпус 2 по улице Полетаева будет опубликовано в понедельник, 20 февраля.
«В этом ключевую роль сыграл Олег Булеков, поэтому, я считаю, мы должны его поблагодарить за то, что он услышал людей, что он услышал жителей города», — добавил депутат.