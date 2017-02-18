Минобороны рассекретило данные о потерях СССР во Второй мировой войне. Согласно этой информации, на войне погибли 41 миллион 979 тысяч советских граждан, сообщили на
Новую цифру назвали в Госдуме на парламентских слушаниях о патриотическом воспитанию. Для создания доклада «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» провели исследования, в ходе которых Минобороны рассекретило данные.
Ранее считалось, что потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 27 миллионов человек.
«Общая убыль населения СССР 1941-45 гг. — более 52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны — более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в т.ч. 5 миллионов 760 тысяч — умерших детей в возрасте до четырёх лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек», — сообщается в докладе.