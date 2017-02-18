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20:49, 18 февраля 2017 1 918
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Во Второй мировой войне погибло около 42 миллионов советских граждан — Минобороны

Во Второй мировой войне погибло около 42 миллионов советских граждан — Минобороны

Фото: Pixabay.com

Минобороны рассекретило данные о потерях СССР во Второй мировой войне. Согласно этой информации, на войне погибли 41 миллион 979 тысяч советских граждан, сообщили на сайте движения «Бессмертный полк».

Новую цифру назвали в Госдуме на парламентских слушаниях о патриотическом воспитанию. Для создания доклада «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» провели исследования, в ходе которых Минобороны рассекретило данные.

Ранее считалось, что потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 27 миллионов человек.

«Общая убыль населения СССР 1941-45 гг. — более 52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны — более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в т.ч. 5 миллионов 760 тысяч — умерших детей в возрасте до четырёх лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек», — сообщается в докладе.


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