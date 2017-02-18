Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:28, 18 февраля 2017 542
 1    0

В России признали документы ДНР и ЛНР 5

В России признали документы ДНР и ЛНР

Фото: Kremlin.ru

В России признали документы ДНР и ЛНР. Владимир Путин подписал соответствующий указ в субботу, 18 февраля, передает «РИА Новости».

Мера будет действовать до урегулирования политической ситуации в этих районах. Указ коснулся паспортов, свидетельств о рождении и смерти, заключении или расторжении брака, смене имени, а также документов об образовании и квалификации, свидетельств о регистрации автомобилей и их регистрационных знаков.

В документе отмечается, что владельцы этих документов смогут въезжать и выезжать из России без вин.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:28, 18 февраля 2017
В России признали документы ДНР и ЛНР 5
12:57, 18 февраля 2017
Крупнейшие американские издания публикуют фейковые новости — Трамп
8:49, 18 февраля 2017
Олега Ковалева представят к государственной награде — СМИ 2
18:39, 17 февраля 2017
Любимов встретился с министром МЧС Пучковым
16:33, 17 февраля 2017
Николай Любимов встретился с главкомом Нацгвардии 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 39 641
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 37 979
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
21:17, 15 февраля 2017 37 525
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
13:40, 15 февраля 2017 27 596
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 25 807
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум