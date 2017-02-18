В России признали документы ДНР и ЛНР. Владимир Путин подписал соответствующий указ в субботу, 18 февраля, передает «
Мера будет действовать до урегулирования политической ситуации в этих районах. Указ коснулся паспортов, свидетельств о рождении и смерти, заключении или расторжении брака, смене имени, а также документов об образовании и квалификации, свидетельств о регистрации автомобилей и их регистрационных знаков.
В документе отмечается, что владельцы этих документов смогут въезжать и выезжать из России без вин.