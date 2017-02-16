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19:12, 16 февраля 2017 256
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Рязанец сфотографировался с единственной в мире скульптурой Ждуна

Рязанец сфотографировался с единственной в мире скульптурой Ждуна

Рязанец Евгений Бугаков сфотографировался с пока еще единственной в мире скульптурой Ждуна, установленной в окрестностях Амстердаме. Снимки молодой человек опубликовал на своей страничке в Facebook.

Ставший настоящей знаменитостью Ждун сидит в медицинском центре Лендена. В ответ на вопросы пользователей сети Бугаков заявил, что на ощупь скульптура «приятная, жесткая, что-то типа soft-touch, как у телефонов».

По словам рязанца, Ждун не особой популярности у местных жителей. Его постоянно перемещают по университету и сейчас установили у главного входа из-за «усиливающегося интереса».

«Пока мы там были, четыре или пять человек сделали фото на телефон, но никто не присаживался рядом и не приходил специально с фотоаппаратом, это были посетители учреждения. Никакого ажиотажа на тему Ждуна в европейском интернете нет, но, судя по реакции голландских коллег на фото у меня на страничке, всем этот персонаж тоже понравился», — рассказал Бугаков.

Напомним, Homunculus Loxodontus весной 2016 года создала скульптор Маргрит ван Брифорт из Нидерландов. В январе 2017 она приобрела большую популярность в интернете, в связи с чем в Днепре у городской администрации решили установить двухметровый бетонный памятник Ждуну.


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