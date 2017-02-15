КПРФ и «Справедливая Россия» не исключили пропуск рязанских губернаторских выборов

Две парламентские партии могут не выдвинуть своих кандидатов на губернаторские выборы в Рязанской области. Об этом заявили лидеры их фракций в региональном парламенте журналистам в среду, 15 февраля.
«КПРФ, наверное, будет участвовать в этих выборах. Кого-то или поддержит, или своего… Есть ли вариант, что мы не выдвинем своего, а поддержим другого кандидата? Возможно, возможно все», — сказал Виктор Малюгин. По его словам, решать будет областная конференция.
Решение об участии «Справедливой России» примет президиум центрального совета партии, сообщил Сергей Пупков. «Возможно, будем выдвигать своего кандидата, хотя, например, в соседней с нами Туле от нашей партии кандидат не выдвигался», — заметил он.
Кроме того, оценивая перспективы врио губернатора Николая Любимова, депутат сказал: «Если Николай Викторович грамотно подберет свою команду, то, я думаю, в сентябре он удачно выступит на выборах и, соответственно, в ближайшие годы мы увидим эффективную работу команды во благо Рязанской области».
Лидер думских либерал-демократов Елена Филатова сказала, что ее партия в предвыборную гонку пока не вступила.