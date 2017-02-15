Более 7000 человек посмотрели премьеру нового сериала от Marvel в кино

В четверг, 9 февраля, более 7 000 человек в России посмотрели первую серию нового сериала «Легион» в кино. Свыше 250 из них — в Рязани.
Показ в формате российской кинотеатральной премьеры прошел в кинотеатрах 36 городов страны. Возможность в числе первых увидеть один из самых ожидаемых сериалов года россиянам подарили телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD.
Новый сериал производства FOX при поддержке студии Marvel — это спин-офф к «Людям Икс», рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала — Ной Хаули — известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял четыре фильма про «Людей Икс».
В Рязани все желающие смогли пройти посвящение в «Люди Икс» в кинотеатре «Киномакс». Поклонники сериала участвовали в фотосессии с супергероями, отвечали на вопросы тематической викторины и получали подарки от организаторов. Фотоотчет можно будет увидеть в группе «Дом.ru» в «
Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Увидеть новые серии «Легиона» можно с 9 февраля по четвергам в 19:00 и 22:00. Всего в сети «Дом.ru TV» 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.
Генеральным информационным партнером показов выступил ведущий российский портал о кино «