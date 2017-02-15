Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:03, 15 февраля 2017 43

Более 7000 человек посмотрели премьеру нового сериала от Marvel в кино

Более 7000 человек посмотрели премьеру нового сериала от Marvel в кино

В четверг, 9 февраля, более 7 000 человек в России посмотрели первую серию нового сериала «Легион» в кино. Свыше 250 из них — в Рязани.

Показ в формате российской кинотеатральной премьеры прошел в кинотеатрах 36 городов страны. Возможность в числе первых увидеть один из самых ожидаемых сериалов года россиянам подарили телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD.

Новый сериал производства FOX при поддержке студии Marvel — это спин-офф к «Людям Икс», рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала — Ной Хаули — известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял четыре фильма про «Людей Икс».

В Рязани все желающие смогли пройти посвящение в «Люди Икс» в кинотеатре «Киномакс». Поклонники сериала участвовали в фотосессии с супергероями, отвечали на вопросы тематической викторины и получали подарки от организаторов. Фотоотчет можно будет увидеть в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте».

Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Увидеть новые серии «Легиона» можно с 9 февраля по четвергам в 19:00 и 22:00. Всего в сети «Дом.ru TV» 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.

Генеральным информационным партнером показов выступил ведущий российский портал о кино «КиноПоиск», партнером — сеть кинотеатров «Киномакс» и радиостанция «Европа Плюс Рязань».


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
13:03, 15 февраля 2017
Более 7000 человек посмотрели премьеру нового сериала от Marvel в кино
19:01, 13 февраля 2017
Сны наяву. Лидер группы Feelin’s пригласил рязанцев на сольный концерт
16:25, 13 февраля 2017
Рязанцы вместе с актерами «Имровизации» изобразили хорьков. Видео
15:05, 12 февраля 2017
Рязанцев пригласили на кастинг телепроекта «Дом-2» 2
14:31, 11 февраля 2017
В Калининграде открыли первое казино
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:20, 14 февраля 2017 26 319
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
16:09, 1 февраля 2017 24 506
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 23 105
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
8:31, 9 февраля 2017 17 434
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
16:59, 2 февраля 2017 15 457
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 14
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум