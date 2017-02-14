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12:46, 14 февраля 2017 71
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Житель Кадомского района получил два с половиной года тюрьмы за «пьяное» ДТП

Житель Кадомского района получил два с половиной года тюрьмы за «пьяное» ДТП

Жителя Кадомского района приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за ДТП, которое он строил управляя автомобилем в алкогольном опьянении. Об этом сообщила пресс-служба Кадомского районного суда.

Известно, что в начале августа 2016 года подсудимый выпил и поехал домой. Во время пути он не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате происшествия пассажирка, находящаяся в салоне авто, получила телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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