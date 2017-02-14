В Рязани регламентировали переименование остановок

В Рязани регламентировали присвоение названий остановкам и их изменение. Постановление городской администрации размещено на ее
Названия остановок должны не повторять существующие, быть «благозвучными, удобными для произношения, краткими, легко запоминающимися», а также органично вписываться в действующую систему наименований и иметь связь с заметными ориентирами. Причинами для переименования, помимо инициатив чиновников и общественности, будет считаться изменение ориентиров.
Напомним, в январе областное отделение ДОСААФ предложило