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9:03, 14 февраля 2017 1 045
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В Рязани регламентировали переименование остановок

В Рязани регламентировали переименование остановок

В Рязани регламентировали присвоение названий остановкам и их изменение. Постановление городской администрации размещено на ее сайте. Согласно документу, решения будет принимать администрация по инициативе органов власти всех уровней, общественных объединений, юридических лиц и граждан. Организационную работу возложили на управление транспорта. Все предложения будут проходить через специальную рабочую группу, состав которой пока не определен. Она будет давать рекомендации по принятию или отклонению идеи.

Названия остановок должны не повторять существующие, быть «благозвучными, удобными для произношения, краткими, легко запоминающимися», а также органично вписываться в действующую систему наименований и иметь связь с заметными ориентирами. Причинами для переименования, помимо инициатив чиновников и общественности, будет считаться изменение ориентиров.

Напомним, в январе областное отделение ДОСААФ предложило переименовать в честь своей автошколы остановку «Центральный Дом мебели „Гермес“», так как сам магазин закрылся.


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