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11:35, 14 февраля 2017 1 550
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Ковалев начал заявление об отставке с улыбки. Видео 3

Ковалев начал заявление об отставке с улыбки. Видео

В интернете появилось видео заявления Олега Ковалева об отставке. Во вторник, 14 февраля, губернатор Рязанской области заявил о досрочном сложении полномочий.


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